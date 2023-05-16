Сбер отразил четыре кибератаки в начале мая 2023 года

В этом году банку удалось автоматически отразить одну из самых мощных в мире DDoS-атак.

В начале мая 2023 года число кибератак снизилось на 20-30%. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

— На прошлой неделе отразили четыре кибератаки. На этой неделе уже была одна за прошедшие сутки. Мы это отражаем в автоматизированной режиме. Напомню, что в этом году у нас была, пожалуй, одна из самых мощных DDoS-атак в мире, которую мы отразили в автоматизированной режиме, — рассказал Станислав Кузнецов.

Также представитель Сбербанка добавил, что сейчас киберпреступники пользуются изощренными технологиями и сценариями. При этом всплеска DDoS-атак не наблюдается.

В 2022 году число кибератак на финансовые компании РФ увеличилось в четыре раза. В основном киберпреступников интересуют банки, их официальные сайты и сервисы для предоставления услуг клиентам.