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Интернет и IT

Сбер отразил четыре кибератаки в начале мая 2023 года

В этом году банку удалось автоматически отразить одну из самых мощных в мире DDoS-атак.
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В начале мая 2023 года число кибератак снизилось на 20-30%. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

— На прошлой неделе отразили четыре кибератаки. На этой неделе уже была одна за прошедшие сутки. Мы это отражаем в автоматизированной режиме. Напомню, что в этом году у нас была, пожалуй, одна из самых мощных DDoS-атак в мире, которую мы отразили в автоматизированной режиме, — рассказал Станислав Кузнецов.

Также представитель Сбербанка добавил, что сейчас киберпреступники пользуются изощренными технологиями и сценариями. При этом всплеска DDoS-атак не наблюдается.

В 2022 году число кибератак на финансовые компании РФ увеличилось в четыре раза. В основном киберпреступников интересуют банки, их официальные сайты и сервисы для предоставления услуг клиентам.

Комментарии

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