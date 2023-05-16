Сделок с иностранными ценными бумагами стало на 69% меньше из-за санкций

Из-за ограничений ЕС и Центробанка количество и объем сделок на СБП бирже заметно снизились. Стало на 76,41% меньше активных инвесторов, которые работают с иностранными бумагами.

За 2022 год на 69% упал объем торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже. Об этом пишет «ТАСС».

В 2022 году инвесторы совершили 114,92 млн сделок на сумму 122,19 млрд долларов. В 2021 году объем торгов составлял 393,43 млрд долларов.

В среднем, каждый день инвесторы заключали 456,02 тыс. сделок с иностранными акциями и депозитарными расписками. В 2021 году этот показатель был 1,38 млн в день. Средняя стоимость одной сделки также сократилась с 1,132 тыс. долларов в 2021 году до 1,063 тыс. долларов.

Торги снизились из-за ограничений ЕС, которые привели к блокировке активов СПБ банка и его клиентов.

Кроме того, Центробанк перестал допускать неквалифицированных инвесторов к сделкам с ценными бумагами компаний из недружественных государств.

Активных инвесторов на СБП бирже стало на 76,41% меньше, чем в 2021 году. В декабре 2022 года их число составляло 191,33 тысяч человек.