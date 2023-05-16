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Общество

Набор продуктов для окрошки подорожал почти до 900 рублей

По сравнению с 2022 годом, стоимость «окрошечного набора» выросла на 3%. В Санкт-Петербурге покупка продуктов для холодного супа обойдется в 950 рублей.
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Средняя стоимость продуктов для приготовления окрошки на квасе выросла на 3% и составляет почти 900 рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформу ОФД».

В период с 1 по 14 мая 2023 года стоимость на «окрошечный набор» выросла на 3% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

На 28% дороже стал стоит редис, 25% к цене прибавили огурцы, 6% — квас и 5% — зеленый лук. Сметана и вареная колбаса подорожали только на 1%.

В 2023 году на 33% снизилась стоимость картофеля, на 21% — укропа и на 7% стали дешевле яйца.

Дороже всего приготовить окрошку обойдется жителям Санкт-Петербурга, там средний чек на продуктовый набор вырос на 11% до 950 рублей. В Москве «окрошечный набор» в среднем стоит 850 рублей, на 6% больше, чем годом ранее.

В кафе и ресторанах порция окрошки в начале мая 2023 года в среднем стоила 150 рублей. Это на 10% дороже, чем в 2022 году. Такие блюда стали покупать на 12% чаще.

Недавно на “Клерке” писали, что пикник с шашлыками стал на 8% дороже по сравнению с прошлым годом. Теперь тот же тренд наблюдается и с окрошкой.

Комментарии

8
  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 1 час назад

    Только с пенсиями этот тренд не наблюдается .... 

  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад

    В Санкт-Петербурге покупка продуктов для холодного супа обойдется в 950 рублей.

    деликатно ли умолчали о том, что цена указана не за 1 порцию, а за ведро окрошки?

    • Логотип dar2018
      dar2018 1 час назад

      Рецепт еще не сообщили. 

      • Логотип Мирам
        Мирам 1 час назад

        они или я?

    • Логотип African
      African 15 минут назад

      Имеется ввиду порция сферической окрошки в вакууме 

      • Логотип Мирам
        Мирам 12 минут назад

        порция сферической окрошки в вакууме

        пардон, шо цэ такэ?

        какие то извращенцы пробовали окрошку приготовить методом су-вид? :)

        • Логотип Мирам
          Мирам 11 минут назад

          её даже по тарелке для вида размазать не получиться если похожее имелось в виду...

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 33 минуты назад

    Главный бухгалтер

    Это на 10% дороже, чем в 2022 году. Такие блюда стали покупать на 12% чаще.

    ну это естественно: чем дороже, тем больше будут брать!

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