Набор продуктов для окрошки подорожал почти до 900 рублей

Средняя стоимость продуктов для приготовления окрошки на квасе выросла на 3% и составляет почти 900 рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформу ОФД».
В период с 1 по 14 мая 2023 года стоимость на «окрошечный набор» выросла на 3% по сравнению с тем же периодом 2022 года.
На 28% дороже стал стоит редис, 25% к цене прибавили огурцы, 6% — квас и 5% — зеленый лук. Сметана и вареная колбаса подорожали только на 1%.
В 2023 году на 33% снизилась стоимость картофеля, на 21% — укропа и на 7% стали дешевле яйца.
Дороже всего приготовить окрошку обойдется жителям Санкт-Петербурга, там средний чек на продуктовый набор вырос на 11% до 950 рублей. В Москве «окрошечный набор» в среднем стоит 850 рублей, на 6% больше, чем годом ранее.
В кафе и ресторанах порция окрошки в начале мая 2023 года в среднем стоила 150 рублей. Это на 10% дороже, чем в 2022 году. Такие блюда стали покупать на 12% чаще.
Недавно на “Клерке” писали, что пикник с шашлыками стал на 8% дороже по сравнению с прошлым годом. Теперь тот же тренд наблюдается и с окрошкой.
Комментарии8
Только с пенсиями этот тренд не наблюдается ....
деликатно ли умолчали о том, что цена указана не за 1 порцию, а за ведро окрошки?
Рецепт еще не сообщили.
они или я?
Имеется ввиду порция сферической окрошки в вакууме
пардон, шо цэ такэ?
какие то извращенцы пробовали окрошку приготовить методом су-вид? :)
её даже по тарелке для вида размазать не получиться если похожее имелось в виду...
Главный бухгалтер
ну это естественно: чем дороже, тем больше будут брать!