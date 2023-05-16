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ЕНП (единый налоговый платеж)

Прошлогодний НДФЛ за сотрудников налоговики зачислили в резерв ИП и начисляют пени

ИП в конце 2022 года уплатил НДФЛ за сотрудников как налоговый агент платежкой со статусом 02. Но эти деньги почему-то попали не на ЕНС, а зачислились в резерв как НДФЛ самого ИП (со статусом 13).
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Об этом возмущенный предприниматель рассказал в Telegram-чате ФНС.

Сейчас ИП «закрывается», а его деньги зависли в резерве и как их оттуда достать – не понятно.

Налоговый инспектор предложил подать заявление об отмене зачета. Но это не помогло. Заявление отклонили.

Теперь бизнесмену говорят, что если закрыть ИП, деньги так и будут висеть в резерве, а на НДФЛ за сотрудников так и будет минус.

ИП задает вопрос: «Как быть и что делать в том числе с пенями, которые начисляются и списываются с ЕНС?».

Ответ на него налоговики пока не дали.

Кстати, ранее наши читатели рассказывали, что тоже сталкивались с подобным – НДФЛ по статусу 02 при переходе на ЕНС почему-то попал на НДФЛ по статусу 13.

Комментарии

1
  • Логотип Наза
    Наза 1 час назад

    У меня так же. И я теперь не могу понять, что с этими деньгами и где они.

    image.png

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