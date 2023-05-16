Прошлогодний НДФЛ за сотрудников налоговики зачислили в резерв ИП и начисляют пени

Об этом возмущенный предприниматель рассказал в Telegram-чате ФНС.
Сейчас ИП «закрывается», а его деньги зависли в резерве и как их оттуда достать – не понятно.
Налоговый инспектор предложил подать заявление об отмене зачета. Но это не помогло. Заявление отклонили.
Теперь бизнесмену говорят, что если закрыть ИП, деньги так и будут висеть в резерве, а на НДФЛ за сотрудников так и будет минус.
ИП задает вопрос: «Как быть и что делать в том числе с пенями, которые начисляются и списываются с ЕНС?».
Ответ на него налоговики пока не дали.
Кстати, ранее наши читатели рассказывали, что тоже сталкивались с подобным – НДФЛ по статусу 02 при переходе на ЕНС почему-то попал на НДФЛ по статусу 13.
Комментарии1
У меня так же. И я теперь не могу понять, что с этими деньгами и где они.