ЦБ: условия для снятия долгосрочных сбережений расширятся

Программа долгосрочного сбережения предполагает, что средства будут храниться на ИИС-3 в течение 15 лет. Но Центробанк дополнит перечень случаев, когда накопления можно снять раньше.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нужно расширить перечень ситуаций для снятия долгосрочных накоплений. Об этом пишет «ТАСС».

Долгосрочные сбережения будут храниться на Индивидуальном инвестиционном счете третьего типа (ИИС-3). О нем вчера писали на “Клерке”.

Программа будет добровольной и доступной всем совершеннолетним вкладчикам. Предполагается, что в первые три года государство будет софинансировать долгосрочные сбережения до 36 тыс. рублей в год.

Средства будут застрахованы на 2,8 млн рублей. Это в два раза больше, чем сумма страхового возмещения стандартных банковских вкладов.

Снять деньги можно и раньше: когда женщины достигнут 55 лет, а мужчины — 60 лет. Получить накопления можно и в трудной жизненной ситуации.