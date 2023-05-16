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Личные финансы

ЦБ: условия для снятия долгосрочных сбережений расширятся

Программа долгосрочного сбережения предполагает, что средства будут храниться на ИИС-3 в течение 15 лет. Но Центробанк дополнит перечень случаев, когда накопления можно снять раньше.
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нужно расширить перечень ситуаций для снятия долгосрочных накоплений. Об этом пишет «ТАСС».

Долгосрочные сбережения будут храниться на Индивидуальном инвестиционном счете третьего типа (ИИС-3). О нем вчера писали на “Клерке”.

Программа будет добровольной и доступной всем совершеннолетним вкладчикам. Предполагается, что в первые три года государство будет софинансировать долгосрочные сбережения до 36 тыс. рублей в год.

Средства будут застрахованы на 2,8 млн рублей. Это в два раза больше, чем сумма страхового возмещения стандартных банковских вкладов.

Снять деньги можно и раньше: когда женщины достигнут 55 лет, а мужчины — 60 лет. Получить накопления можно и в трудной жизненной ситуации.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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