❗️В 2027 году полностью отменят ИИС-1 и ИИС-2. Будет ИИС-3

Сначала в 2024 году запретят открывать ИИС-1 и ИИС-2, а к 2027 году эти финансовые инструменты совсем перестанут работать.

В мае 2023 года в Госдуму внесут законопроект о создании Индивидуального инвестиционного счета третьего типа или ИИС-3. На него будут должны перейти все, у кого есть инвестиционные счета других видов. Об этом пишут «Известия».

«Переход будет осуществляться постепенный. Сначала вступит в силу запрет на открытие новых счетов», — сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Переходный период будет длиться три года.

Если ИИС-3 появится в 2024 году, то уже будет нельзя открывать ИИС-1 и ИИС-2. Однако пользоваться ими будет по-прежнему можно.

После завершения переходного этапа, в 2027 году, инструменты ИИС-1 и ИИС-2 перестанут существовать. Пользоваться ими будет невозможно.

Три года – это минимальный срок, за который можно получить налоговые вычеты по уже открытым инвестиционным счетам старого типа. Максимальный срок не предусмотрен.