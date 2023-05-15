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Инвестиции

❗️В 2027 году полностью отменят ИИС-1 и ИИС-2. Будет ИИС-3

Сначала в 2024 году запретят открывать ИИС-1 и ИИС-2, а к 2027 году эти финансовые инструменты совсем перестанут работать.
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В мае 2023 года в Госдуму внесут законопроект о создании Индивидуального инвестиционного счета третьего типа или ИИС-3. На него будут должны перейти все, у кого есть инвестиционные счета других видов. Об этом пишут «Известия».

«Переход будет осуществляться постепенный. Сначала вступит в силу запрет на открытие новых счетов», — сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Переходный период будет длиться три года.

Если ИИС-3 появится в 2024 году, то уже будет нельзя открывать ИИС-1 и ИИС-2. Однако пользоваться ими будет по-прежнему можно.

После завершения переходного этапа, в 2027 году, инструменты ИИС-1 и ИИС-2 перестанут существовать. Пользоваться ими будет невозможно.

Три года – это минимальный срок, за который можно получить налоговые вычеты по уже открытым инвестиционным счетам старого типа. Максимальный срок не предусмотрен.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 7 минут назад

    Главный бухгалтер

    а я думал в этой теме различные тюрьмы сравнивают

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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Соппа Кирилл
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