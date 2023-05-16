Декрет надо засчитывать женщине в страховой стаж, считают в Госдуме

Первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по контролю Дмитрий Гусев предложил полностью учитывать максимальный срок декрета для страхового стажа. Об этом пишет «Парламентская газета».
— Казалось бы, этот закон важен только женщинам, только тем, кто уходит в декретный отпуск, но мы считаем, что этот закон важен для каждого, — говорит Дмитрий Гусев.
Сейчас родители могут получить страховой стаж только за первые полтора года ухода за ребенком. Вместо этого предложили засчитывать все три декретных года.
Законопроект отправили в правительство для получения отзыва.
Комментарии