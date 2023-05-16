Декрет надо засчитывать женщине в страховой стаж, считают в Госдуме

Вместо полутора лет в страховой стаж депутаты предложили засчитывать все три декретных года.

Первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по контролю Дмитрий Гусев предложил полностью учитывать максимальный срок декрета для страхового стажа. Об этом пишет «Парламентская газета».

— Казалось бы, этот закон важен только женщинам, только тем, кто уходит в декретный отпуск, но мы считаем, что этот закон важен для каждого, — говорит Дмитрий Гусев.

Сейчас родители могут получить страховой стаж только за первые полтора года ухода за ребенком. Вместо этого предложили засчитывать все три декретных года.

Законопроект отправили в правительство для получения отзыва.