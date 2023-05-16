ФНС упростила онлайн-регистрацию бизнеса

Теперь не обязательно иметь загранпаспорт нового образца. Достаточно подтвержденной записи на Госуслугах и биометрии в ГИС ЕБС.

ФНС обновила процедуру регистрации организаций и ИП через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Об этом сообщается на сайте налоговой.

Теперь для регистрации юридического лица или ИП через мобильное приложение «Госключ» больше не нужен загранпаспорт нового поколения. Понадобятся только подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг и биометрия в Единой биометрической системе (ГИС ЕБС).

Чтобы предоставить биометрические данные в ГИС ЕБС, нужно обратиться в любой банк-партнер программы с паспортом и СНИЛС.

После этого сотрудник проверит аккаунт на Госуслугах, сделает фотографию и запишет образец голоса.

Быть клиентом банка для сдачи биометрии не обязательно.

В приложении «Госключ» зарегистрировали бизнес уже 47 тыс. пользователей.

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