🔥Налоговики идут проверять ваши онлайн-кассы. Проверьте, все ли у вас хорошо

ФНС поручила налоговикам на местах проверять онлайн-кассы с учетом моратория. Это значит, что будут документарные проверки и даже контрольные закупки, если налоговики знают, что вы нарушаете.

Речь про письмо ФНС от 05.05.2023 № Д-5-20/32@.

В нем налоговикам на местах рассказали, как проверять онлайн-кассы и не нарушать “проверочный” мораторий.

Суть в том, что налоговики:

могут проверять документацию, проводить выездные обследования и контрольные закупки;

придут с проверкой, если жалобу на неприменение кассы напишут покупатели.

В письме ФНС прописала порядок того, как надо отбирать организации и ИП для проверок, и проведения самих проверок.

Налоговикам рекомендуют особенно тщательно следить за полнотой учета выручки в каждом бизнесе.

Кроме того, если во время проверок нашли нарушения, инспекторы проведут контрольную закупку.

Чтобы вы не попали на штрафы и санкции в ходе таких проверок (а еще лучше, чтобы вообще не попали в список проверяемых), лучше всего позаботиться о правильной работе с ККТ заранее. Можно предпочесть облачную кассу — такой вариант очень многим подходит.

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