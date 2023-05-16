❗ НДФЛ будут резервировать сразу после сдачи уведомления по ЕНП

НДФЛ скоро будет в приоритете на ЕНС. Поменяется очередность списания средств – сначала НДФЛ, потом все остальные налоги. И еще НДФЛ будут резервировать на следующий день после сдачи уведомления.

Такие нормы заложены в законопроекте, который сегодня планируют рассмотреть в первом чтении.

Обсуждение этих новшеств ведут частники нашего форума.

В проекте также прописано, что если уведомление на НДФЛ поступает ранее срока его уплаты, то на следующий день будут проводить зачет этих сумм (резервировать их).

Если сдать уведомление 22 мая, то 23 мая деньги с ЕНС уйдут в резерв, хотя срок уплаты НДФЛ наступит только 29 мая.

Причем в пояснительной записке говорится, что отмена такого автоматического зачета по заявлению самого налогового агента не предусматривается.

Это сделано для того, «чтобы избежать ситуаций, позволяющих налоговому агенту использовать средства удержанного, но не перечисленного в бюджет НДФЛ, в целях исполнения своих обязательств».

Бухгалтеры уже волнуются – как уточнять уведомление с НДФЛ?

«Похоже, что мы не сможем уточнять новым уведомлением НДФЛ через перезапись старого, ведь деньги почти сразу уже спишут по первому уведомлению», – предполагает наш читатель.