«Финам» откроет доступ к ценным бумагам Южной Кореи, Мексики и Бразилии

До 10% отечественных инвесторов будут совершать сделки на альтернативных рынках. Доступ дадут и неквалифицированным инвесторам.

До конца 2023 года брокер «Финам» может дать клиентам доступ к рынкам Южной Кореи, Бразилии и Мексики. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на президента компании президент компании Владислава Кочеткова.

«Скорее всего, до конца года кроме Индии появится как минимум один рынок Латинской Америки и, возможно, Южная Корея», - сообщил Владислав Кочетков.

Он добавил, что на новые альтернативные рынки придется около 10% спроса, 25% инвесторов будут интересоваться американскими акциями, а 65% - российскими.

В торгах смогут участвовать неквалифицированные инвесторы. Сделки будут проходить через посредников.

«Финам» уже предоставил отечественным инвесторам выход на рынки Индии через посредника – местного брокера Ashika Group.