Золото может подорожать до 2,2 тысяч долларов за унцию

На фоне экономической неопределенности стоимость золота приближается к историческому максимуму. Для долгосрочного хранения средств инвесторы выбирают драгметаллы.

Котировки золота могут обновить исторический рекорд на фоне глобальной неопределенности и возможного дефолта в США. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на аналитика «Финмира» Сергея Чеврычкина.

«Еще вчера спотовая стоимость тройской унции золота составляла 2016 долларов. Технический анализ графика золота указывает на высокую вероятность обновления исторического максимума. Золоту нужно прибавить 3,3%», - сообщил Сергей Чеврычкин.

По прогнозам эксперта, в 2023 году золото будет стоить около 2050-2100 долларов за унцию. После того, как максимальная цена будет достигнута, драгметалл подорожает до 2200 долларов.

В апреле 2023 года Центробанк установил новый рекорд по продажам золота на бирже. За месяц физлица продали золото на 1,2 млрд рублей. Раньше этот показатель был менее 200 млн рублей.

Нетто-продажи юрлицами достигли 1,8 млрд рублей, до апреля 2023 года объем продаж не превышал 1 млрд рублей.

Впервые за 10 лет инвесторы стали выбирать золото для долгосрочного хранения капитала. Это происходит в периоды экономической неопределенности, когда доверие к недвижимости и акциям снижается.