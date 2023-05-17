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Маркетплейсы

Wildberries открыл центр обработки данных в Подмосковье

В дата-центре будут обрабатывать запросы с сайта и мобильных приложений Wildberries. IT-инфраструктура поддержит работу логических и аналитических систем.
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Маркетплейс Wildberries запустил собственный центр по обработке данных в Московской области. В нем будут обрабатывать запросы пользователей от всех онлайн-систем. Об этом пишет «ТАСС».

Общая площадь дата-центра составляет около 16 тыс. квадратных метров.

Серверное оборудование будет охлаждаться уличным воздухом. Отказ от дополнительного охлаждения не будет ухудшать экологическую обстановку в регионе.

Остальная IT-инфраструктура Wildberries находится в коммерческих дата-центрах. В будущем компания собирается перевести все серверы в собственные центры обработки данных.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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