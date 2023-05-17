Wildberries открыл центр обработки данных в Подмосковье

Маркетплейс Wildberries запустил собственный центр по обработке данных в Московской области. В нем будут обрабатывать запросы пользователей от всех онлайн-систем. Об этом пишет «ТАСС».
Общая площадь дата-центра составляет около 16 тыс. квадратных метров.
Серверное оборудование будет охлаждаться уличным воздухом. Отказ от дополнительного охлаждения не будет ухудшать экологическую обстановку в регионе.
Остальная IT-инфраструктура Wildberries находится в коммерческих дата-центрах. В будущем компания собирается перевести все серверы в собственные центры обработки данных.
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