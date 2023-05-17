Клиенты ВТБ купили 4,8 тонны золота в апреле 2023 года

За месяц состоятельные клиенты купили у банка рекордное количество золота. Слитки весом больше 1 кг можно приобретать без НДС 20%.

В апреле 2023 года банк ВТБ продал рекордное количество золотых слитков. Их общий вес составил 4,8 тонны. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на руководителя управления по развитию бизнеса Private Banking и «Привилегии» ВТБ Юлию Безменову.

— Если в первом квартале среднемесячный объем продаж слитков составлял 2,5 тонны, то в апреле этот показатель достиг 4,8 тонны, — сообщила Юлия Безменова.

Состоятельные клиенты ВТБ купили на 79% слитков больше, чем в марте 2023 года. По сравнению с апрелем 2022 года, спрос на золото вырос более чем в три раза.

ВТБ запустил продажу золота в марте 2022 года. За это время у банка купили уже 44 тонны драгметалла.

В этом году банк собирается добавить возможность обратного выкупа слитков, которые хранятся в кредитной организации.