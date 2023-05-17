Материнский капитал разрешат применять в исламском банкинге

До 8 млн человек смогут оформить ипотеку по мусульманским правилам за счет средств материнского капитала. Услугу будут представлять как рассрочку с вознаграждением.

С 1 июля 2023 года Центробанк запускает эксперимент по предоставлению финансовых услуг по принципу шариата. Он продлится два года на территории Дагестана, Чечни, Татарстана и Башкирии.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замдиректора юридического департамента ЦБ Максима Филимонова.

В исламском банкинге разрешат использовать материнский капитал для покупки жилья. Такой возможностью смогут воспользоваться 4-8 млн человек.

В ипотеке по мусульманским правилам не должно быть процентов, но допускается вознаграждение, которое зависит от прибыльности сделки. Услуга будет представлена в виде рассрочки.

Если заемщики будут обращаться к МФО с невысоким капиталом, то они рискуют потерять деньги при дефолте организаций. Безопаснее обращаться за ипотекой к крупным федеральным и региональным банкам. Так считает руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров.

В декабре 2022 года Госдума в первом чтении приняла законопроект об исламском банкинге.

Для применения материнского капитала в мусульманской ипотеке поправки не нужны. По закону сертификат можно направить на оплату жилья, купленного в рассрочку.