Материнский капитал разрешат применять в исламском банкинге

С 1 июля 2023 года Центробанк запускает эксперимент по предоставлению финансовых услуг по принципу шариата. Он продлится два года на территории Дагестана, Чечни, Татарстана и Башкирии.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замдиректора юридического департамента ЦБ Максима Филимонова.
В исламском банкинге разрешат использовать материнский капитал для покупки жилья. Такой возможностью смогут воспользоваться 4-8 млн человек.
В ипотеке по мусульманским правилам не должно быть процентов, но допускается вознаграждение, которое зависит от прибыльности сделки. Услуга будет представлена в виде рассрочки.
Если заемщики будут обращаться к МФО с невысоким капиталом, то они рискуют потерять деньги при дефолте организаций. Безопаснее обращаться за ипотекой к крупным федеральным и региональным банкам. Так считает руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров.
В декабре 2022 года Госдума в первом чтении приняла законопроект об исламском банкинге.
Для применения материнского капитала в мусульманской ипотеке поправки не нужны. По закону сертификат можно направить на оплату жилья, купленного в рассрочку.
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