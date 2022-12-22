Банки

Эксперимент с исламским банкингом может начаться уже 1 февраля 2023 года

Участники эксперимента будут предоставлять беспроцентные кредиты в Дагестане, Чечне, Башкортостане и Татарстане.

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о начале с 1 февраля 2023 года двухлетнего эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкортостане и Татарстане. Об этом пишет «Интерфакс».

Участники нового правового режима начнут работать по принципам исламского банкинга. Концепция предполагает запрет на ссудные проценты, спекуляцию, азартные игры, а также нельзя инвестировать в производство табака и алкоголя, в переработку некоторых видов мяса.

Банки будут предоставлять денежные займы юридическим и физическим лицам без процентов. А также предоставлять рассрочку при заключении договоров купли-продажи (в том числе недвижимости).

Участвовать в эксперименте могут кредитные и некредитные финансовые организации, юрлица, зарегистрированные как потребительское общество, фонд, автономная некоммерческая организация, хозяйственное общество или товарищество.

Минимальный размер капитала для участия в новом правовом режиме с 1 января 2023 года должен быть 10 млн рублей, а с 1 января 2024 года – 25 млн рублей. ЦБ будет вести реестр участников эксперимента.

Ранее мы писали о том, что Сбербанк открыл первый в стране офис исламского банкинга.

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