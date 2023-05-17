Параллельный импорт нужно распространить на все товары, считает ФАС

Глава ФАС предложил разрешить параллельный импорт для всех товаров, которые не производятся в РФ.

На итоговой коллегии ФАС Максим Шаскольский заявил, что в списки параллельного импорта нужно включить все категории товаров. Об этом он сказал в онлайн-трансляции коллегии.

— Мы считаем правильным разрешить параллельный импорт всех товаров, кроме товаров, производство которых локализовано в России, то есть созданы рабочие места, выплачиваются налоги, а товары поступают на внутренний рынок, — объявил Максим Шаскольский.

В параллельном импорте будут участвовать оригинальные товары иностранных производителей.

Качество и безопасность продукции может быть проверено и подтверждено, считают в ФАС.

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