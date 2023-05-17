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Импорт

Базовые станции Nokia привезут по параллельному импорту. Они нужны для работы мобильной связи

В страну ввезут 20 тысяч базовых станций Nokia стандартов 2G и LTE.
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Компания «Макскомм» получила сертификат соответствия, который нужен для ввоза в страну 20 тыс. базовых станций мобильной связи Nokia. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы «Единого реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии».

Базовые станции шведской компании Ericsson AB произведены в Финляндии, Венгрии, Польше, Индии. Они нужны для поддержки разных стандартов мобильной связи.

— Это комплект оборудования базовых станций Nokia для 2G и LTE, которое полностью идентично уже установленному в российских мобильных сетях, — сообщил заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» Александр Сиволобов.

С 2019 по 2021 год такое оборудование заказывали официально. Теперь базовые станции будут ввозить через параллельный импорт.

Помимо этого, «Макскомм» привезет в РФ 30 тыс. радиомодулей со стандартом LTE для базовых станций Nokia. Вся партия будет стоить примерно 2-4 млрд рублей.

Комментарии

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