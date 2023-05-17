Аккаунты Google будут удалять, если ими не пользоваться два года

Компания начнет удалять аккаунты юзеров, которые не пользовались сервисами Google в течение двух лет. Профили организаций останутся без изменений.

В декабре 2023 года Google начнет удалять неактивные аккаунты. Об этом сообщается в блоге компании. Перед этим пользователям несколько раз пришлют уведомления.

Удалят только персональные аккаунты, а профили организаций останутся, даже если они уже неактивны.

В первую очередь Google сотрет аккаунты, в которые пользователи не заходили сразу после создания. Чтобы сохранить профиль, нужно авторизоваться в каком-нибудь из сервисов Google.

В 2020 году Google уже заявляла, что будет уничтожать данные неактивных пользователей, при этом сами аккаунты не удалялись.