😱Бумажной налоговой отчетности не будет? 94% компаний и ИП сдали декларации в электронном виде

ФНС может полностью отказаться от бумажной отчетности и перейти на электронные сервисы.

В 2022 году более 94% юрлиц и индивидуальных предпринимателей выбрали электронную форму отчетности. Об этом сообщается на сайте ФНС.

Предприятия с сотрудниками больше 10 человек в 99% случаев подали отчетность в электронном виде. Такой же формат предпочли 80% небольших организаций, где трудится меньше 10 человек.

В будущем ФНС планирует полностью отказаться от бумажной отчетности и перейти на цифровое взаимодействие.

Чтобы сдать электронную отчетность, не нужно обращаться в налоговый орган. Услуга доступна 24/7, а система автоматически проверяет реквизиты и правильность заполнения строк. Так налогоплательщики допускают меньше ошибок, считают налоговики.

Кроме того, ФНС заявляет, что «электронная отчетность никогда не потеряется».

Что думаете, коллеги? Электронная отчетность — это правда так круто и удобно?

Нам вот кажется, что без разницы, как отчитываться, например, по тому же НДС — это в любом виде сложно. Или нет?

Для сдачи отчетности в цифровом формате нужна электронная подпись, которую можно бесплатно получить в УЦ ФНС России.