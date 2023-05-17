🤔Чтобы найти работу, надо помолиться. РПЦ утвердила текст молитвы

Сообщение о такой молитве опубликовано на сайте РПЦ.
Итак, вот как нужно молиться, если с поиском хорошей вакансии проблемы:
«Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».
Возможно, бухгалтеру просто стоит посмотреть вакансии на Клерк.Работа. Там обязательно найдется подходящая именно вам.
Комментарии10
Ну утвердила, это отлично. Главное не вносить постоянно поправки как в налоговый кодекс.
ЕкатеринаКадровик
А то молитва уйдет не на тот счет..
Главный бухгалтер
и тебя вместо шарашкиной конторы уборщицей, о которой ты просил, зачислят сразу Министром в новое Министерство
Ирина
А если наоборот?!
и никто не заметит разницы )))
Ирина
Отправить в каждый Центр занятости и пусть проводят еженедельные коллективные моления.
Главный бухгалтер
а по русски с Богом запрещено общаться?
ВикторияГлавный бухгалтер
Бог не понимает по-русски, он же еврей
Главный бухгалтер
Мракобесие
Ирина
Так-то да, но представьте, как нужно было страну довести, что молитва стала последним вариантом при лечении, при обучении и при трудоустройстве?