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Поиск работы бухгалтеров

🤔Чтобы найти работу, надо помолиться. РПЦ утвердила текст молитвы

Синод Русской православной церкви утвердил молебное пение «по случаю поиска работы». Мы нашли его текст.
238

Сообщение о такой молитве опубликовано на сайте РПЦ.

Итак, вот как нужно молиться, если с поиском хорошей вакансии проблемы:

«Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Возможно, бухгалтеру просто стоит посмотреть вакансии на Клерк.Работа. Там обязательно найдется подходящая именно вам.

Комментарии

10
  • Логотип African
    African 1 час назад

    Ну утвердила, это отлично. Главное не вносить постоянно поправки как в налоговый кодекс.

    • Логотип guyka2008
      guyka2008 44 минуты назад

      ЕкатеринаКадровик

      А то молитва уйдет не на тот счет..

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 36 минут назад

        Главный бухгалтер

        А то молитва уйдет не на тот счет..

        и тебя вместо шарашкиной конторы уборщицей, о которой ты просил, зачислят сразу Министром в новое Министерство

        • Логотип IriEro
          IriEro
          29 минут назад

          Ирина

          А если наоборот?!

        • Логотип Ir4a
          Ir4a 8 минут назад

          и никто не заметит разницы )))

  • Логотип IriEro
    IriEro
    1 час назад

    Ирина

    Отправить в каждый Центр занятости и пусть проводят еженедельные коллективные моления.

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    а по русски с Богом запрещено общаться?

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 1 час назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      Бог не понимает по-русски, он же еврей

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Мракобесие

    • Логотип IriEro
      IriEro
      54 минуты назад

      Ирина

      Так-то да, но представьте, как нужно было страну довести, что молитва стала последним вариантом при лечении, при обучении и при трудоустройстве?

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