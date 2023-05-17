С ЕНС теперь будет помогать специальный чат-бот. Налоговики запустили такого у себя на сайте

ФНС запустила чат-бота, который будет работать по вопросам ЕНС, пишет Телеграм-канал Мытарь.
Виртуальный помощник будет помогать разбираться с жизненными ситуациями, связанными с использованием единого налогового счета.
Найти его можно в правом нижнем углу на сайте ФНС (на страничке Единого налогового счета):
Вот что будет, если обратиться к боту:
Пока он отвечает только на вопросы о заполнении и направлении уведомлений об исчисленных суммах налоговых платежей всеми категориями налогоплательщиков.
Комментарии4
WTF.....
уже в предвкушении....
Главный бухгалтер
Ну, всё, капец. Ответов на вопросы не дождешься, одни пустопорожние фразы. Как в банках. А ИФНС уйдет в молчанку, трубку брать не будут
Ирина
Ботик со временем научится. Надо только подождать, чуть-чуть. Нас понемногу, потихоньку приучают ждать и надеяться. 😥
Реинкарнация Таксика...