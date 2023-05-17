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Информационные технологии

С ЕНС теперь будет помогать специальный чат-бот. Налоговики запустили такого у себя на сайте

Виртуальный помощник от ФНС будет помогать заполнять и отправлять уведомления.
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ФНС запустила чат-бота, который будет работать по вопросам ЕНС, пишет Телеграм-канал Мытарь.

Виртуальный помощник будет помогать разбираться с жизненными ситуациями, связанными с использованием единого налогового счета.

Найти его можно в правом нижнем углу на сайте ФНС (на страничке Единого налогового счета):

Вот что будет, если обратиться к боту:

Пока он отвечает только на вопросы о заполнении и направлении уведомлений об исчисленных суммах налоговых платежей всеми категориями налогоплательщиков.

Комментарии

4
  • Логотип Мирам
    Мирам 59 минут назад

    WTF.....

    уже в предвкушении....

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 55 минут назад

    Главный бухгалтер

    Виртуальный помощник будет помогать разбираться с жизненными ситуациями, связанными с использованием единого налогового счета.

    Ну, всё, капец. Ответов на вопросы не дождешься, одни пустопорожние фразы. Как в банках. А ИФНС уйдет в молчанку, трубку брать не будут 

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 52 минуты назад

      Ирина

      Ботик со временем научится. Надо только подождать, чуть-чуть. Нас понемногу, потихоньку приучают ждать и надеяться. 😥 

    • Логотип VadimBA
      VadimBA 45 минут назад

      Реинкарнация Таксика...

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