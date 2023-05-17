С ЕНС теперь будет помогать специальный чат-бот. Налоговики запустили такого у себя на сайте

Виртуальный помощник от ФНС будет помогать заполнять и отправлять уведомления.

ФНС запустила чат-бота, который будет работать по вопросам ЕНС, пишет Телеграм-канал Мытарь.

Виртуальный помощник будет помогать разбираться с жизненными ситуациями, связанными с использованием единого налогового счета.

Найти его можно в правом нижнем углу на сайте ФНС (на страничке Единого налогового счета):

Вот что будет, если обратиться к боту:

Пока он отвечает только на вопросы о заполнении и направлении уведомлений об исчисленных суммах налоговых платежей всеми категориями налогоплательщиков.