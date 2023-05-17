Стаж для больничных будут считать по-новому

Эту и другие поправки в правила подсчета стажа утвердили приказом Минтруда от 12.04.2023 № 307н.
Речь идет о таких договорах:
ГПХ на работы, услуги;
авторского заказа;
об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства;
издательский лицензионный;
лицензионный о праве на произведения науки, литературы, искусства.
С 2023 года за работников по договорам ГПХ платят взносы по единому тарифу, и исполнители по таким договорам имеют права на оплату больничных.
Подтвердить стаж можно договором или сведениями из СФР. С 2023 года по договорам ГПХ надо сдавать подраздел 1.1 формы ЕФС-1 (бывшая СЗВ-ТД).
Напомним, стаж влияет на процент (60%, 80%, 100%), который применяют при расчете пособия по нетрудоспособности.
Также в порядке подсчета стажа ФСС заменили на СФР.
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