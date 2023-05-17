Стаж для больничных будут считать по-новому

С этого года работал по договорам ГПХ будет учитываться при подсчете стажа для оплаты больничных листов.

Эту и другие поправки в правила подсчета стажа утвердили приказом Минтруда от 12.04.2023 № 307н.

Речь идет о таких договорах:

ГПХ на работы, услуги;

авторского заказа;

об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства;

издательский лицензионный;

лицензионный о праве на произведения науки, литературы, искусства.

С 2023 года за работников по договорам ГПХ платят взносы по единому тарифу, и исполнители по таким договорам имеют права на оплату больничных.

Подтвердить стаж можно договором или сведениями из СФР. С 2023 года по договорам ГПХ надо сдавать подраздел 1.1 формы ЕФС-1 (бывшая СЗВ-ТД).

Напомним, стаж влияет на процент (60%, 80%, 100%), который применяют при расчете пособия по нетрудоспособности.

Также в порядке подсчета стажа ФСС заменили на СФР.