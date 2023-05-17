Ювелирам хотят устроить больше внеплановых проверок

Минфин разрабатывает проект, по которому проверять ювелирный бизнес внепланово можно будет, если его продукцию изымали в ходе следственных мероприятий.

В Минфине хотят, чтобы нелегальной продукции стало меньше, пишут Известия, поэтому и сделают больше оснований для проверок Федеральной пробирной палатой.

Полномочия для таких проверок у ФПП появятся в случае изъятия правоохранительными органами продукции из драгметаллов и драгоценных камней в ходе оперативно-разыскной деятельности.

«В 2022 году в связи с мораторием Федеральная пробирная палата была вынуждена отменить проведение 126 плановых проверок. Кроме того, по 83 проверкам дела об административных правонарушениях возбуждены не были. При этом с 2021 по 2022 год правоохранители направили в Федеральную пробирную палату с целью проведения экспертизы 94,2 тыс. штук ювелирных изделий», — такие пояснения приводит Минфин (цитата по Известиям).

Ужесточать контроль над ювелирным бизнесом при этом не будут, говорят чиновники.

— Внеплановые проверки ювелиров проходят и сейчас, — напомнил Петр Слизкий, советник по правовым вопросам, АНО ДПО «Уральский ювелирный центр». — Поэтому скорее всего, речь идет о дополнении критериев риска. Которые уже имеются.

Расширять перечень критериев власти хотят потому, что за последнее время число их сократилось, кроме того, приходится иметь ввиду проверочный мораторий.