Не запрещено регистрировать компанию на массовый юрадрес

Если у налоговиков возникнут сомнения в достоверности сведений в ЕГРЮЛ, они проведут проверку.

Основания, условия и способы проведения мероприятий по проверке достоверности сведений утверждены приказом ФНС от 28.12.2022 № ЕД-7-14/1268@.

Там сказано, что основанием для проверки будет внесение в ЕГРЮЛ сведений об адресе, если он является адресом 5 и более юрлиц.

Но это не значит, что регистрацию не проведут.

Это обстоятельство является основанием для проведения проверки достоверности сведений об адресе юрлица, но не ограничивает возможность осуществления госрегистрации по такому адресу.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 28.04.2023 № КВ-26-14/7@.