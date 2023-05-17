С 2024 года введут льготы по имущественным налогам в новых регионах

Такая норма заложена в законопроекте, который принят в первом чтении.
Предлагается установить:
освобождение от уплаты налога на имущество организаций на 10 лет с момента принятия на учет имущества, созданного или приобретенного для выполнения договора об условиях деятельности в СЭЗ;
освобождение от уплаты земельного налога по участкам, расположенным в СЭЗ, на 3 года с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок;
применение в отношении ОС ускоренной нормы амортизации.
ФНС отмечает, что принятие законопроекта будет способствовать достижению целей и задач, связанных с устойчивым социально-экономическим развитием территорий, а также снижению оттока рабочей силы и капитала этих субъектов.
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