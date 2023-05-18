В первом квартале Сбербанк получил рекордную прибыль – 357,2 млрд рублей

У банка больше 109 млн активных клиентов, среди которых физические лица и организации.

Сбербанк опубликовал сокращенные результаты по МСФО за 1 квартал 2023 года. Банк получил рекордную прибыль в размере 357,2 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

«Сильные результаты первого квартала, устойчивое качество кредитного портфеля и высокая операционная эффективность дают основания для повышения нашего прогноза по рентабельности капитала на 2023 год выше 22%», - сообщил глава Сбера Герман Греф.

Кредитный портфель банка за первый квартал вырос на 4,5% за счет кредитования малого и среднего бизнеса.

С начала 2023 года Сбер выдал розничных кредитов на сумму больше 1,5 трлн рублей. Их доходность осталась на уровне 11,7%.

Собственные средства Сбербанка увеличились на 5,8%, до 6,1 тлрн рублей. При этом операционные расходы достигли 181,9 млрд рублей.

Банк активно обслуживает 106,3 млн физических лиц и больше 3 млн корпоративных клиентов.

В первом квартале Сбер держал 18,5 трлн рублей от населения и 11,6 трлн рублей от юридических лиц.