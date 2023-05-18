Газпромбанк в первом квартале заработал 51,7 млрд рублей

В первом квартале 2023 года Газпромбанк получил 51,7 млрд рублей чистой прибыли. Об этом сообщается в отчете банка по РСБУ.
На создание резервов банк потратил 4,7 млрд рублей. Операционные расходы составили 35,7 млрд рублей.
С начала 2023 года активы Газпромбанка выросли на 2,5%, до 12,697 трлн рублей.
После вычета резервов кредитный портфель банка увеличился на 4,8% и составил 8,221 трлн рублей.
Стало на 2,7% больше клиентских средств, теперь их 10,897 трлн рублей. Собственные средства банка выросли на 6%, до 895,9 млрд рублей.
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