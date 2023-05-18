ФАС возбудила дело против компании «Эвалар» за рекламу БАДов

Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения в рекламе препарата «Сабельника настойка» от компании «Эвалар». Об этом сообщается на сайте ФАС.
Рекламодатель обещал эффективное избавление от боли при лечении суставов, а также утверждал, что безопасность препарата гарантирована его натуральным происхождением.
Но такие утверждения в рекламе запрещены законом.
ФАС оценит рекламу «Эвалара», и если вина компании будет доказана, то рекламодатель будет нести ответственность по ч.6 ст. 38 ФЗ «О рекламе».
Комментарии6
а сотни других нарушений, ежедневно мелькающих по ведущим телеканалам и повторяющихся не 1 месяц ФАС не увидел?
Главный бухгалтер
за это лет через 20 привлекут. подождите.
Главный бухгалтер
Доооолго искали!
помнится , эта реклама усиленно мелькала по ТВ лет 15-20 назад! щаз что-то и не видно....
а эти в рекламе какого года искали??
Глядишь.... так скоро они и МММ за рекламу сапогов привлекут!
и Империал, за черепа Тамерлановы )))))))))))))))
да. и еще у меня такое подозрение, что какой то сотрудник ФАСа переборщил с употреблением и поэтому все это время вынашивал план мести.
Главный бухгалтер
согласен!
нет Он только отошёл от того переборщил
Андрейврач
Хе...
Сколько противоалкогольных препаратов задвинула в шар.нар.массы эта фирма и не перечесть!
Все эти "вега плюс", "алкостоп","пропротен100" и пр.лабуда ,какую распространяла эта фирма и не счесть
PS На антиалкогольном рынке каждые 4-5 лет втюхивается в провинцию какая-нибудь "чудо-новинка" ,дабы выкачать дурные деньги с глупых людишек, потом название меняется и "чудо" раскручивается по второму кругу.
Противоалкогольные препараты-золотое дно ,похлеще торговли оружием и наркотиками!