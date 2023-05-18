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ФАС возбудила дело против компании «Эвалар» за рекламу БАДов

Рекламодатель утверждал, что препарат способен избавить от боли, а его безопасность объясняется натуральным составом продукта.
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Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения в рекламе препарата «Сабельника настойка» от компании «Эвалар». Об этом сообщается на сайте ФАС.

Рекламодатель обещал эффективное избавление от боли при лечении суставов, а также утверждал, что безопасность препарата гарантирована его натуральным происхождением.

Но такие утверждения в рекламе запрещены законом.  

ФАС оценит рекламу «Эвалара», и если вина компании будет доказана, то рекламодатель будет нести ответственность по ч.6 ст. 38 ФЗ «О рекламе».

Комментарии

6
  • Логотип Мирам
    Мирам 26 минут назад

    а сотни других нарушений, ежедневно мелькающих по ведущим телеканалам и повторяющихся не 1 месяц  ФАС не увидел?

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 18 минут назад

      Главный бухгалтер

      а сотни других нарушений, ежедневно мелькающих по ведущим телеканалам и повторяющихся не 1 месяц  ФАС не увидел?

      за это лет через 20 привлекут. подождите.

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 19 минут назад

    Главный бухгалтер

    Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения в рекламе препарата «Сабельника настойка» от компании «Эвалар».

    Доооолго искали!

    помнится , эта реклама усиленно мелькала по ТВ лет 15-20 назад! щаз что-то и не видно....

    а эти в рекламе какого года искали??

    Глядишь.... так скоро они и МММ за рекламу сапогов привлекут!

    и Империал, за черепа Тамерлановы )))))))))))))))

  • Логотип Мирам
    Мирам 17 минут назад

    да. и еще у меня такое подозрение, что какой то сотрудник ФАСа переборщил с употреблением и поэтому все это время вынашивал план мести.

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 8 минут назад

      Главный бухгалтер

      да. и еще у меня такое подозрение, что какой то сотрудник ФАСа переборщил с употреблением

      согласен!

      и поэтому все это время вынашивал план мести.

      нет Он только отошёл от того переборщил

  • Логотип andre-bulyg
    andre-bulyg 7 минут назад

    Андрейврач

    Хе...

    Сколько противоалкогольных препаратов задвинула в шар.нар.массы эта фирма и не перечесть!

    Все эти "вега плюс", "алкостоп","пропротен100" и пр.лабуда ,какую распространяла эта фирма и не счесть

    PS На антиалкогольном рынке каждые 4-5 лет втюхивается в провинцию какая-нибудь "чудо-новинка" ,дабы выкачать дурные деньги с глупых людишек, потом название меняется и "чудо" раскручивается по второму кругу.

    Противоалкогольные препараты-золотое дно ,похлеще торговли оружием и наркотиками!

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