Банк «Открытие» оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба признала рекламу кредита от банка «Открытие» ненадлежащей. Условия пониженной процентной ставки были указаны мелким шрифтом, что вводило клиентов в заблуждение. Об этом сообщается на сайте ФАС.
Рекламодатель крупным шрифтом выделил привлекательную информацию о низкой процентной ставке. При этом дополнительные условия для ее получения размещались в сноске.
Потребители не смогли прочитать полные условия по кредиту и обратились в ФАС с жалобой на банк «Открытие».
Антимонопольное ведомство оштрафовало банк на 300 тыс. рублей по ч.6 ст. 14.3 КоАП.
Комментарии2
Главный бухгалтер
так это в каждой рекламе присутствует! чем так ОДИН только ЭТОТ банк выделился?
Татьяна
Для банка штраф 300 тыс. - это даже не слону дробина...