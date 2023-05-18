Банк «Открытие» оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе

Информация об условиях получения низкой ставки по кредиту была написана очень мелко. Это ввело потребителей в заблуждение.

Федеральная антимонопольная служба признала рекламу кредита от банка «Открытие» ненадлежащей. Условия пониженной процентной ставки были указаны мелким шрифтом, что вводило клиентов в заблуждение. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Рекламодатель крупным шрифтом выделил привлекательную информацию о низкой процентной ставке. При этом дополнительные условия для ее получения размещались в сноске.

Потребители не смогли прочитать полные условия по кредиту и обратились в ФАС с жалобой на банк «Открытие».

Антимонопольное ведомство оштрафовало банк на 300 тыс. рублей по ч.6 ст. 14.3 КоАП.