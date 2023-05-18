На школьный выпускной родители потратят больше 16 тысяч рублей

Расходы на школьные выпускные увеличились в 1,5-2 раза по сравнению с доковидным периодом.

На организацию школьных выпускных в девятом классе родители потратят в два раза больше, а в одиннадцатом классе – почти в полтора раза. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Родители девятиклассников в среднем собирают по 10,5 тыс. рублей за каждого ребенка. В школах Москвы и Санкт-Петербурга сдают по 12,5 тыс. рублей и по 11 тыс. рублей, соответственно.

Дороже всего обойдется организация выпускного бала для одиннадцатиклассников. В среднем родители собирают по 16,5 тыс. рублей. В Москве эта сумма доходит до 19 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге – 18 тыс. рублей.

По сравнению с 2022 годом, в среднем родители девятиклассников потратят на 500 рублей больше, а одиннадцатиклассников – на 1,5 тыс.

Помимо организационных трат выпускникам нужно приобрести праздничные платья и костюмы. Мужская одежда в среднем обойдется в 13,5-17 тыс. рублей. Наряд для выпускницы будет стоить примерно 13-16,5 тыс. рублей.

Покупка костюма в столице обойдется родителям в 13,8-18,5 тыс. рублей, а средняя стоимость выпускного платья составит 14-18,5 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге цены немного ниже. Одеть сына на выпускной будет стоить 10-16 тыс. рублей, а дочь – 12,5-17,5 тыс. рублей.