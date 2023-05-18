«Сургутнефтегаз» планирует выплатить дивиденды за 2022 год

Совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
Инвесторы получат 0,8 рублей за одну обыкновенную и привилегированную акцию.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов, определят 20 июля 2023 года.
В 2021 году «Сургутнефтегаз» выплатил акционерам 0,8 рублей за каждую обыкновенную акцию и по 4,73 рубля – за привилегированную.
Пока что компания не опубликовала финансовые показатели по РСБУ и МСФО за 2022 год.
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