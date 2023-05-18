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Инвестиции

«Сургутнефтегаз» планирует выплатить дивиденды за 2022 год

Акционерам выплатят по 0,8 рублей за акцию. Дата отсечки назначена на 20 июля 2023 года.
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Совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Инвесторы получат 0,8 рублей за одну обыкновенную и привилегированную акцию.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов, определят 20 июля 2023 года.

В 2021 году «Сургутнефтегаз» выплатил акционерам 0,8 рублей за каждую обыкновенную акцию и по 4,73 рубля – за привилегированную.

Пока что компания не опубликовала финансовые показатели по РСБУ и МСФО за 2022 год.

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