Налоговая будет сообщать банкам о смерти клиентов

По новому закону налоговики будут присылать банкам данные о смерти их клиентов.

С 18 мая заработал федеральный закон от 18.11.2022 № 438.

По нему банки смогут своевременно остановить операции по картам и счетам умерших. Это произойдет благодаря тому, что ФНС будет напрямую сообщать банкам данные о смерти налогоплательщиков.

В таких сообщениях будут: номер и дата составления записи акта о смерти;

дата смерти;

сведения о номерах счетов физлица, открытых в банках.

После того, как банк получит эти сведения, он остановит все операции по счетам умершего, и недобросовестные наследники не смогут злоупотребить своими правами. Кроме того, закон, возможно, снизит число ситуаций, когда именем и данными умершего пользуются мошенники.