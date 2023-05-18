Бухгалтеры интересуются, поддерживает ли 1C: Бухгалтерия ПРОФ работу с НМА. А вы с таким работали?

Вопросы есть не только по 1С, но и по тому, как правильно с НМА работать.

В чате бухгалтеров в Телеграм мы все чаще натыкаемся на подобные вопросы:

— Подскажите, 1C: Бухгалтерия ПРОФ поддерживает работу с НМА? — интересуется один из наших читателей.

В плане счетов есть 04 и документы учета, отвечают ему.

Но затык в том, что как работать с НМА в 1С грамотно, мало кто знает.

В учете возникают ошибки, многие из которых бывает уже поздно исправлять.

Да, ошибаются все — этого не избежать. Только цена ошибки у бухгалтера высокая — исказится отчетность, придется подавать уточненки, а там полетят сроки, штрафы, злой начальник.

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