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Импорт

Власти Армении могут остановить поставки коньяка Ararat

Компания, которая владеет коньячным заводом в Армении, заявила о прекращении экспорта алкоголя международных брендов в РФ.
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Ереванский коньячный завод может перестать поставлять в РФ алкоголь под брендом Ararat. Об этом пишут «РИА Новости».

— Я, конечно, не получал официальной информации, но, кажется, это официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию, — сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян.

Приостановка поставок негативно повлияет на закупку винограда у армянских фермеров. Коньячные сорта винограда в Армении составляют 10 тыс. гектаров.

80% экспорта Ереванского коньячного завода приходится на Россию.

В апреле 2023 года компания Pernod Ricard, которая владеет коньячным заводом в Армении, объявила о прекращении экспорта всех международных брендов алкоголя в РФ.

С рынка могут уйти напитки Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Beefeater, Absolut, Havana Club, Olmeca и другие.

Комментарии

8
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    что же теперь делать.... как же жить дальше?

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 1 час назад

    Ирина

    Не знаю, как будем жить. Но, к своему удивлению, кроме Арарата ни одного названия этих напитков не знаю. "Тундра" однако

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 1 час назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    Olmeca Silver больше всего мне будет не хватать

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 1 час назад

    Главный бухгалтер

    С рынка могут уйти напитки Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Beefeater, Absolut, Havana Club, Olmeca и другие.

    Они все армянские?

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 56 минут назад

      Пётр Пустотачлен картеля

      брэнды компании Pernod Ricard

  • Логотип Rolen
    Rolen 51 минуту назад

    "Старый Кенигсберг"  норм

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 11 минут назад

      Пётр Пустотачлен картеля

      так конечно, он из французских спиртов )

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