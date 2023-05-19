Власти Армении могут остановить поставки коньяка Ararat

Компания, которая владеет коньячным заводом в Армении, заявила о прекращении экспорта алкоголя международных брендов в РФ.

Ереванский коньячный завод может перестать поставлять в РФ алкоголь под брендом Ararat. Об этом пишут «РИА Новости».

— Я, конечно, не получал официальной информации, но, кажется, это официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию, — сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян.

Приостановка поставок негативно повлияет на закупку винограда у армянских фермеров. Коньячные сорта винограда в Армении составляют 10 тыс. гектаров.

80% экспорта Ереванского коньячного завода приходится на Россию.

В апреле 2023 года компания Pernod Ricard, которая владеет коньячным заводом в Армении, объявила о прекращении экспорта всех международных брендов алкоголя в РФ.

С рынка могут уйти напитки Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Beefeater, Absolut, Havana Club, Olmeca и другие.