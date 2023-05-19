Власти Армении могут остановить поставки коньяка Ararat

Ереванский коньячный завод может перестать поставлять в РФ алкоголь под брендом Ararat. Об этом пишут «РИА Новости».
— Я, конечно, не получал официальной информации, но, кажется, это официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию, — сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян.
Приостановка поставок негативно повлияет на закупку винограда у армянских фермеров. Коньячные сорта винограда в Армении составляют 10 тыс. гектаров.
80% экспорта Ереванского коньячного завода приходится на Россию.
В апреле 2023 года компания Pernod Ricard, которая владеет коньячным заводом в Армении, объявила о прекращении экспорта всех международных брендов алкоголя в РФ.
С рынка могут уйти напитки Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Beefeater, Absolut, Havana Club, Olmeca и другие.
Комментарии8
Главный бухгалтер
что же теперь делать.... как же жить дальше?
Ирина
Не знаю, как будем жить. Но, к своему удивлению, кроме Арарата ни одного названия этих напитков не знаю. "Тундра" однако
Пётр Пустотачлен картеля
Olmeca Silver больше всего мне будет не хватать
Главный бухгалтер
Они все армянские?
Пётр Пустотачлен картеля
брэнды компании Pernod Ricard
"Старый Кенигсберг" норм
Пётр Пустотачлен картеля
так конечно, он из французских спиртов )