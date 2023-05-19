В Тбилиси вылетел первый за четыре года прямой рейс из Москвы

Вылет из Внуково состоялся в 9:07 по московскому времени. Право на полеты в Грузию получила только компания «Азимут».

19 мая 2023 года из аэропорта Внуково в Тбилиси вылетел первый рейс авиакомпании «Азимут». Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Это первый за четыре года прямой рейс из Москвы в Грузию.

10 мая 2023 года президент Владимир Путин отменил запрет на полеты в Грузию. Теперь в Тбилиси можно летать прямым рейсом из Москвы.

Пока что право на полеты получила только авиакомпания «Азимут».

Недавно компания «Red Wings» запросила допуск для полетов в Грузию. Авиакомпания собирается выполнять 21 рейс в неделю из Москвы в Тбилиси, а также летать из Самары и Казани по 7 раз в неделю.