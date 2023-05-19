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Инвестиции

МТС выплатит больше 67 млрд дивидендов за 2022 год

Инвесторы получат 34,29 рублей за акцию. Чтобы получить выплаты, ценные бумаги нужно держать до 29 июня 2023 года.
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Совет директоров компании МТС рекомендовал одобрить выплату дивидендов за 2022 год. Инвесторы получат 67,2 млрд рублей. Об этом сообщается на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

За одну обыкновенную акцию стоимостью 0,1 рубль компания выплатит 34,29 рублей.

29 июня 2023 года МТС определит инвесторов, которые имеют право получать дивиденды.

Сейчас на Мосбирже одна акция компании стоит примерно 292 рублей.

В 2021 году МТС выплатила дивиденды на сумму 66,33 млрд рублей или 33,85 рублей за акцию.

В прошлом году чистая прибыль компании упала на 48,7%, до 32,6 млрд рублей.

Комментарии

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