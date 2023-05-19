Абоненты «Мегафона» получили безлимитный доступ к сервисам «Яндекса» за границей

Мобильный оператор «Мегафон» предоставил безлимитный доступ ко всем сервисам «Яндекса» в роуминге. Об этом сообщает «ТАСС».
— Теперь абоненты «Мегафона» за границей могут пользоваться сервисами «Яндекса» без ограничений — заказывать такси или еду, арендовать самокат, пользоваться картами или переводчиком, не расходуя при этом пакет интернета в роуминге, — говорят в компании.
Безлимит доступен на всех тарифах «Мегафона». Он включается автоматически.
Абоненты в роуминге получат смс-сообщение о всех доступных сервисах за границей. Можно будет заказывать такси в «Яндекс Go», пользоваться картами и переводчиком.
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