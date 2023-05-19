Лондон ввел санкции против Тинькофф-банка, «Росатома», «Северстали» и других компаний

В санкционные списки попали 86 компаний и физических лиц. Ограничения будут действовать, пока РФ «не согласится возместить ущерб Украине».

Власти Великобритании приняли решение о новых санкциях, в список попали 86 физических и юридических лиц из РФ. Об этом сообщается на сайте Британского правительства.

Под новые экономические ограничения попали банки «Дом.РФ», Металлинвестбанк, Росбанк, Всероссийский банк развития регионов и Тинькофф-банк.

В список вошли девять компаний, связанных с «Росатомом». А также «Северсталь», АФК «Система», «Полюс», Магнитогорский металлургический комбинат, ТМК, ОМК, группа «Мечел», Русская медная компания, Брянский машиностроительный завод, и «Мотовилихинские заводы».

Санкции ввели против основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина, гендиректор концерна «Калашников» Владимира Лепина и главы Запорожской АЭС Олега Романенко.

Помимо этого, ограничения наложили на 13 членов совета директоров «Газпром нефти», пять представителей совета директоров «Транснефти» и главу ГУП «Государственный зерновой оператор» Никиту Буселу.

Активы будут заморожены до тех пор, пока страна «не согласится возместить нанесенный Украине ущерб».

Новые санкции готовят и США. Под ограничения попадут около 300 компаний.