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Общество

МРОТ будет увеличиваться быстрыми темпами, говорят в кабмине. К 2024 он будет 19 242 рубля

Правительство в 2024 году проиндексирует МРОТ до 19 242 рублей. Также в стране создадут реестр нуждающихся для помощи регионам с высоким уровнем бедности.
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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет расти с опережением. Об этом пишут «РИА Новости».

В конце марта 2023 года МРОТ превысил прожиточный минимум на 3,7%.

С начала 2024 года МРОТ проиндексируют на 18,5%, он составит 19 242 рубля.

Помимо этого, правительство вместе с ФНС и МВД создаст реестр нуждающихся.

Сейчас 11% населения РФ получают доходы ниже прожиточного минимума. Уровень бедности вырос в Адыгее, Хакасии, Ингушетии и в Тыве.

В 2022 году девять регионов РФ не достигли установленных показателей по снижению бедности.

Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 3 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    всегда "восхищали" расчеты государственных деятелей (кто считал? как и почему?). Мы живем своей жизнью, а расчеты своей. Идем паралельно и никогда не пересечемся)))

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