МРОТ будет увеличиваться быстрыми темпами, говорят в кабмине. К 2024 он будет 19 242 рубля

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет расти с опережением. Об этом пишут «РИА Новости».
В конце марта 2023 года МРОТ превысил прожиточный минимум на 3,7%.
С начала 2024 года МРОТ проиндексируют на 18,5%, он составит 19 242 рубля.
Помимо этого, правительство вместе с ФНС и МВД создаст реестр нуждающихся.
Сейчас 11% населения РФ получают доходы ниже прожиточного минимума. Уровень бедности вырос в Адыгее, Хакасии, Ингушетии и в Тыве.
В 2022 году девять регионов РФ не достигли установленных показателей по снижению бедности.
Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
всегда "восхищали" расчеты государственных деятелей (кто считал? как и почему?). Мы живем своей жизнью, а расчеты своей. Идем паралельно и никогда не пересечемся)))