МРОТ будет увеличиваться быстрыми темпами, говорят в кабмине. К 2024 он будет 19 242 рубля

Представительские расходы. Что в них входит, какие расходы можно учесть

Многие слышали о том, что есть такое понятие, как представительские расходы. Но далеко не все знают, зачем они нужны, что в них входит, и кто является спонсором такого рода трат: компания или может быть сам директор? Ответы на эти и многие другие важные вопросы вы найдете в статье.