В апреле 2023 года спрос на потребительские кредиты вырос в два раза

В основном клиенты банков оформляют кредитные договоры сроком на пять лет. Заемные средства идут на повседневные траты, покупку автомобиля и на погашение других займов.

Количество заявок на получение потребительских кредитов увеличилось в два раза по сравнению с 2022 годом. Об этом сказано в исследовании финансового маркетплейса «Сравни». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

В первом квартале 2023 года самым распространенным банковским продуктом стал потребительский кредит сроком на пять лет.

Большинство заемщиков берут деньги на повседневные траты, им нужны свободные наличные средства.

Также распространены кредиты на покупку подержанного автомобиля и для рефинансирования других займов.

В 2023 году чаще всего кредиты брали в «Совкомбанке», «Альфа-Банке», «Почта Банке» и «Тинькофф Банке».

Самыми востребованными продуктами стали кредиты наличными от банков ВТБ и «Тинькофф», а также предложение от Промсвязьбанка под названием «Кредит особого назначения».