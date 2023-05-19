С ресторанов, баров и клубов хотят собирать новый сбор — 1% от суммы каждого счета

Проект поправок внесли в Госдуму.
Согласно тексту будущего закона, рестораны, бары и ночные клубы будут отдавать по 1% с каждого счета за свои услуги.
Деньги пойдут в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
11 мая правительство России утвердило устав фонда «Защитники Отечества», напомнили «Ведомости». Его основной целью и задачей называется комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших.
Ресторанный сбор нужен для «дополнительной поддержки участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей», считают авторы проекта, депутаты Госдумы от КПРФ.
При этом, по мнению депутатов, негатива у бизнеса новый сбор не вызовет.
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