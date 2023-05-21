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ВЭД

Бананы могут признать социально значимым продуктом и отменить на них пошлину

Бананы сравнили с «Дошираком»: их признали популярным и сытным продуктом. Поставщикам могут обнулись таможенные пошлины. Сейчас они составляют 4%.
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Минэкономики собирается отнести бананы к социально значимым продуктом и снять с них импортные пошлины. Об этом пишут «Известия».

Сейчас базовая ставка таможенной пошлины держится на уровне 4%.

Минэк планирует временно обнулить эту таможенную ставку на ввоз бананов.

Это предложение правительства, видимо, связано с желанием снизить повысившиеся цены на товар, ведь бананы в России как «Доширак» — это очень популярный у россиян продукт, очень сытный, калорийный и в то же время полезный, - прокомментировал первый зампред комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев.

По данным Росстата, в апреле 2022 года 1 кг бананов в рознице стоил 115,2 рубля, а в том же месяце этого года цена выросла до 129,5 рубля.

Комментарии

4
  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 34 минуты назад

    Главный бухгалтер

    На розничные цены отмена пошлины не повлияет

  • Логотип sanyok.
    sanyok. 27 минут назад

    Император Человечества

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  • Логотип sunflower_t
    sunflower_t 21 минуту назад

    Татьяна

    Бананы сравнили с «Дошираком»

    Что-то сижу, ржу с этой фразы. Почему именно с дошираком? Какая вообще связь? Сравнивают ли также капусту с туалетной бумагой, а бульонные кубики с апельсиновым нектаром? 

  • Логотип domingo SPb
    domingo SPb 18 минут назад

    Андрей Ф.JB

    Лучше б цены на яблоки опустили. Это я продавцам. А то дороже бананов в 1,5 раза. В стране, где оные не растут.

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