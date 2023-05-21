Бананы могут признать социально значимым продуктом и отменить на них пошлину

Бананы сравнили с «Дошираком»: их признали популярным и сытным продуктом. Поставщикам могут обнулись таможенные пошлины. Сейчас они составляют 4%.

Минэкономики собирается отнести бананы к социально значимым продуктом и снять с них импортные пошлины. Об этом пишут «Известия».

Сейчас базовая ставка таможенной пошлины держится на уровне 4%.

Минэк планирует временно обнулить эту таможенную ставку на ввоз бананов.

Это предложение правительства, видимо, связано с желанием снизить повысившиеся цены на товар, ведь бананы в России как «Доширак» — это очень популярный у россиян продукт, очень сытный, калорийный и в то же время полезный, - прокомментировал первый зампред комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев.

По данным Росстата, в апреле 2022 года 1 кг бананов в рознице стоил 115,2 рубля, а в том же месяце этого года цена выросла до 129,5 рубля.