Бананы могут признать социально значимым продуктом и отменить на них пошлину

Минэкономики собирается отнести бананы к социально значимым продуктом и снять с них импортные пошлины. Об этом пишут «Известия».
Сейчас базовая ставка таможенной пошлины держится на уровне 4%.
Минэк планирует временно обнулить эту таможенную ставку на ввоз бананов.
Это предложение правительства, видимо, связано с желанием снизить повысившиеся цены на товар, ведь бананы в России как «Доширак» — это очень популярный у россиян продукт, очень сытный, калорийный и в то же время полезный, - прокомментировал первый зампред комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев.
По данным Росстата, в апреле 2022 года 1 кг бананов в рознице стоил 115,2 рубля, а в том же месяце этого года цена выросла до 129,5 рубля.
Комментарии4
Главный бухгалтер
На розничные цены отмена пошлины не повлияет
Император Человечества
Татьяна
Что-то сижу, ржу с этой фразы. Почему именно с дошираком? Какая вообще связь? Сравнивают ли также капусту с туалетной бумагой, а бульонные кубики с апельсиновым нектаром?
Андрей Ф.JB
Лучше б цены на яблоки опустили. Это я продавцам. А то дороже бананов в 1,5 раза. В стране, где оные не растут.