27% хотели бы начать предпринимательскую деятельность

За 15 лет количество тех, кто хочет открыть свое дело, сократилось с 32% до 27%. Об этом сказано в исследовании ВЦИОМ.
В 2023 году только треть опрошенных (27%) собираются начать вести предпринимательскую деятельность.
В 2008 году желание начать свой бизнес было у 32% опрошенных.
42% заявили, что никогда не хотели начинать свое дело, а 21% сообщил, что раньше хотел открыть бизнес, но теперь передумал.
С 2008 года количество предпринимателей выросло с 4% до 8%.
Каждый второй опрошенный (50%) положительно оценивает условия для развития малого бизнеса в стране.
Комментарии4
27% инвалидов? Или 27% детей? Или 27% выпускников 10 классов сельских школ?
ВикторияГлавный бухгалтер
Речь о россиянах
Главный бухгалтер
Треть от кого?
ВикторияГлавный бухгалтер
граждан РФ