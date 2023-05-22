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Малый и средний бизнес

27% хотели бы начать предпринимательскую деятельность

Половина участников опроса положительно оценивают условия для развития предпринимательства в РФ.
46

За 15 лет количество тех, кто хочет открыть свое дело, сократилось с 32% до 27%. Об этом сказано в исследовании ВЦИОМ.

В 2023 году только треть опрошенных (27%) собираются начать вести предпринимательскую деятельность.

В 2008 году желание начать свой бизнес было у 32% опрошенных.

42% заявили, что никогда не хотели начинать свое дело, а 21% сообщил, что раньше хотел открыть бизнес, но теперь передумал.

С 2008 года количество предпринимателей выросло с 4% до 8%.

Каждый второй опрошенный (50%) положительно оценивает условия для развития малого бизнеса в стране.

Комментарии

4
  • Логотип Bopohac
    Bopohac 15 минут назад

    27% инвалидов? Или 27% детей? Или 27% выпускников 10 классов сельских школ?

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 7 минут назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      Речь о россиянах

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 11 минут назад

    Главный бухгалтер

    В 2023 году только треть опрошенных (27%) собираются начать вести предпринимательскую деятельность.

    Треть от кого?

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 6 минут назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      граждан РФ

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