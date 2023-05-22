27% хотели бы начать предпринимательскую деятельность

Половина участников опроса положительно оценивают условия для развития предпринимательства в РФ.

За 15 лет количество тех, кто хочет открыть свое дело, сократилось с 32% до 27%. Об этом сказано в исследовании ВЦИОМ.

В 2023 году только треть опрошенных (27%) собираются начать вести предпринимательскую деятельность.

В 2008 году желание начать свой бизнес было у 32% опрошенных.

42% заявили, что никогда не хотели начинать свое дело, а 21% сообщил, что раньше хотел открыть бизнес, но теперь передумал.

С 2008 года количество предпринимателей выросло с 4% до 8%.

Каждый второй опрошенный (50%) положительно оценивает условия для развития малого бизнеса в стране.