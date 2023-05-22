Бизнес сможет привлекать инвестиции через «Фабрику проектного финансирования» до конца 2024 года

Чтобы участвовать в проекте больше не нужно создавать отдельное юрлицо, а недостающие средства предоставят «ВЭБ.РФ» и банки.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширят применение механизма «Фабрика проектного финансирования». Об этом сообщается на сайте правительства.

До конца 2024 года инвесторы смогут вкладывать в одобренные проекты меньше собственных средств.

Финансы будут поступать за счет вложений «ВЭБ.РФ» и банков. Они предоставят от 5 до 10% стоимости инвестпроектов.

Кредитное финансирование от «ВЭБ.РФ» разрешают заменить на поручительства от госкорпораций.

Рассчитываем, что все эти меры повысят доступность проектного финансирования, увеличат объемы кредитования организаций, создающих перспективные производства, - сказал Михаил Мишустин.

Предприниматели смогут пользоваться «Фабрикой проектного финансирования» в уже действующих компаниях. Для участия в проекте больше не нужно создавать отдельное юрлицо.

Сейчас 25 инвестиционных проектов используют механизм «Фабрика проектного финансирования». Бизнес привлек больше 1,5 трлн рублей.

Дополнительно одобрили еще 8 проектов на сумму около 400 млрд рублей.