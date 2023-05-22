За импорт незарегистрированных в РФ лекарств начнут штрафовать

Сейчас можно ввозить лекарства, если они включены в перечень ВОЗ. Это хотят отменить. Теперь можно импортировать только медикаменты, зарегистрированные в РФ.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять два законопроекта, по которым введут штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств. Об этом пишет «Парламентская газета».

Нельзя импортировать медикаменты, которые не зарегистрированы в РФ, даже если они включены в списки ВОЗ.

Сейчас ввоз медицинских изделий и препаратов из перечня ВОЗ разрешен. Авторы законопроекта собираются это изменить: если лекарства не прошли регистрацию в РФ, их запретят привозить. За нарушения будут штрафовать.

Административная ответственность не затронет компании, которые привозят дефицитные лекарства, необходимые пациентам по жизненным показателям.

Законопроекты поручил создать Совет безопасности РФ, чтобы бороться с контрафактной продукцией.