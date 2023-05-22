Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Амортизация основных средств

Срок использования ОС б/у зависит от того, сколько его использовал бывший владелец

При определении нормы амортизации по основным средствам, бывшим в употреблении, надо учитывать срок их использования предыдущим собственником.
16

Подробности – в письме Минфина от 03.05.2023 № 03-03-06/1/40703.

Норма амортизации по ОС б/у = срок полезного использования (СПИ), уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации этого имущества предыдущими собственниками.

При этом срок полезного использования может быть как у предыдущего собственника, уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации у него.

Если предыдущий владелец фактически использовал ОС больше, чем срок использования по классификатору, то можно самостоятельно определить свой СПИ с учетом требований техники безопасности и других факторов.

Если нет информации про срок использования бывшим собственником, то СПИ определяют на дату ввода в эксплуатацию по классификатору ОС.

Напомним, классификатор утвержден постановлением Правительства от 01.01.2022 № 1.

Аналогичные разъяснения Минфин давал ранее в письме № 03-03-06/1/44687 от 16.05.2022.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
    АКГ «Созидание и Развитие»
    Ликвидация бизнеса

    Как снять с учета иностранную организацию

    В зависимости от обстоятельств ликвидация иностранной организации, то есть снятие ее с учета в налоговом органе, возможна как в добровольном порядке, так и по инициативе самих налоговиков. Рассмотрим, какой порядок когда применяется.

    Как снять с учета иностранную организацию
    156
    Логотип Клерк
    Клерк
    Резюме бухгалтера

    Как бухгалтеру составить грамотное резюме и выделиться среди кандидатов: три правила

    Делимся советами эксперта и главного бухгалтера Ирины Морозовой. Разберемся, что написать в резюме, чтобы работодатели хотели работать именно с вами. Также дадим полезный чек-лист.

    Как бухгалтеру составить грамотное резюме и выделиться среди кандидатов: три правила
    5
    1,3 тыс.
    Поиск работы бухгалтеров

    Где главбуху искать работу: топ вакансий дня на Клерке

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    199
    Логотип nlukina
    nlukina

    Правила Трибуны на «Клерке». Как вести блог и собирать аудиторию

    «Трибуна» — это уникальные персональные некоммерческие блоги пользователей. Здесь пользователи-эксперты ведут личные блоги от своего имени и делятся знаниями с другими читатели.

    Правила Трибуны на «Клерке». Как вести блог и собирать аудиторию
    82
    Логотип Елена Ярушкина
    Елена Ярушкина
    Обучение для бухгалтеров

    Тесты для бухгалтеров. Кто в Центре обучения «Клерка» получает двойки

    Бухгалтеры славятся железными нервами. Но когда речь заходит об экзамене, даже главбухи могут нехило переживать. Помните страшилки детства? «Достали чистые двойные листочки», «Шпаргалку забираю, ставлю неуд», «На прохождение теста у вас одна попытка». Все это не про «Клерк».

    Тесты для бухгалтеров. Кто в Центре обучения «Клерка» получает двойки
    5
    261
    Логотип Олеся Бакаева
    Олеся Бакаева
    Бухгалтерские программы

    Один день из жизни директора. Или чудес на свете не бывает

    Моей бухгалтерией не нужно управлять, не нужно обустраивать кабинет, оплачивать базы для ведения учета. Мой бухгалтер не уходит в отпуск, не болеет. Знает ответ на любой вопрос. Всегда берет трубку, когда я звоню.

    Один день из жизни директора. Или чудес на свете не бывает
    226
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Менеджмент

    Как ассортиментный анализ влияет на прибыль? История в одном примере

    В 2021 году операционная прибыль ООО «Ботиночки» составила почти 7 млн рублей. Однако ассортиментный анализ выявил, что 1 из 5 продуктов принёс компании убытки на 5,3 млн рублей. Объясняем, зачем нужен ассортиментный анализ, как он может увеличить прибыль и на какие болевые точки компании способен указать.

    Как ассортиментный анализ влияет на прибыль? История в одном примере
    109
    Логотип Федресурс онлайн
    Федресурс онлайн
    Лицензирование

    Бесплатный вебинар для бюджетных учреждений: лицензии в Федресурсе и контроль прокуратуры: как правильно публиковать сообщение в реестре

    В 2023 году прокуратура активно контролирует бюджетные организации в части раскрытия сведений о лицензиях в Федресурсе. И если раньше учреждения получали от надзорного органа только предписания с требованием устранить нарушения, то сейчас прокуратура впервые за всю историю реестра начала массово направлять иски в суды за невнесение обязательных сведений.

    Бесплатный вебинар для бюджетных учреждений: лицензии в Федресурсе и контроль прокуратуры: как правильно публиковать сообщение в реестре
    111
    Логотип ЗащитникБизнеса
    ЗащитникБизнеса
    Уклонение от уплаты налогов

    Размер имеет значение. Уголовное дело за уклонение от уплаты налогов

    Генеральная прокуратура РФ определилась в ответе на вопрос о законности возбуждения уголовного дела без налоговой проверки. Этот вопрос имеет для многих принципиальное и важное значение.

    Размер имеет значение. Уголовное дело за уклонение от уплаты налогов
    236
    Читать еще