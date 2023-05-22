Срок использования ОС б/у зависит от того, сколько его использовал бывший владелец

При определении нормы амортизации по основным средствам, бывшим в употреблении, надо учитывать срок их использования предыдущим собственником.

Подробности – в письме Минфина от 03.05.2023 № 03-03-06/1/40703.

Норма амортизации по ОС б/у = срок полезного использования (СПИ), уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации этого имущества предыдущими собственниками.

При этом срок полезного использования может быть как у предыдущего собственника, уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации у него.

Если предыдущий владелец фактически использовал ОС больше, чем срок использования по классификатору, то можно самостоятельно определить свой СПИ с учетом требований техники безопасности и других факторов.

Если нет информации про срок использования бывшим собственником, то СПИ определяют на дату ввода в эксплуатацию по классификатору ОС.

Напомним, классификатор утвержден постановлением Правительства от 01.01.2022 № 1.

Аналогичные разъяснения Минфин давал ранее в письме № 03-03-06/1/44687 от 16.05.2022.