Когда штрафы за отчеты в СФР признают безнадежными и спишут

Проект опубликован на федеральном портале.
В частности, штрафы признают безнадежными в таких случаях:
ликвидация организации;
признание ИП банкротом;
смерть ИП;
решение суда;
исключение юрлица из ЕГРЮЛ;
решение пристава.
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