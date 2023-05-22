Кредит в 15 миллионов рублей можно получить только по паспорту. Это в Альфа-банке

Альфа-Банк выдаёт в кредит до 15 миллионов рублей только по паспорту, заметил Телеграм-канал «Труба под Неглинной».
Судя по условиям на сайте банка, кредиты на такую сумму можно взять на любые цели. При этом от клиента потребуется имущество в залог:
Таким имуществом может быть квартира, дом, коммерческая недвижимость или даже машиноместо.
Для оформления понадобятся паспорт и СНИЛС, а остальную бумажную волокиту банк возьмёт на себя.
Интересно, не закончится ли эта идея увеличением количества мошенников?
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