Кредит в 15 миллионов рублей можно получить только по паспорту. Это в Альфа-банке

Обычно в банках более жесткие условия для таких сумм кредитов, но вот здесь нашли любопытное исключение.

Альфа-Банк выдаёт в кредит до 15 миллионов рублей только по паспорту, заметил Телеграм-канал «‎‎Труба под Неглинной».

Судя по условиям на сайте банка, кредиты на такую сумму можно взять на любые цели. При этом от клиента потребуется имущество в залог:

Таким имуществом может быть квартира, дом, коммерческая недвижимость или даже машиноместо.

Для оформления понадобятся паспорт и СНИЛС, а остальную бумажную волокиту банк возьмёт на себя.

Интересно, не закончится ли эта идея увеличением количества мошенников?