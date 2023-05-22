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Поиск работы бухгалтеров

Бухгалтеру на удаленке предлагают до 100 тысяч за ведение ИП и ООО. Надо работать с ЭДО, с банками и оптимизировать налоги

Листали мы перед сном свежие вакансии для бухгалтеров, и вот что любопытное нашли.
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В некое ООО ДЫМ требуется бухгалтер для дистанционной работы, платить обещают от 70 до 100 тысяч рублей.

Взамен хотят и бухгалтерский опыт, и опыт работы главбухом.

Вот что надо будет делать:

  • вести ИП + ООО на УСН;

  • сдавать отчетность и работать с ЭДО;

  • проводить бухгалтерский анализ и сверки с поставщиками;

  • контролировать первичку и работать в 1С:Бухгалтерия, 1С: Торговля;

  • оптимизировать налоги;

  • работать с банками (счета, кредиты, банковские гарантии, факторинг).

ДМС нет. Занятость частичная, иногда просят приезжать к ним (город не указали).

Как думаете, коллеги, достойно ли хотят платить за такое?

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Комментарии

2
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    сумма заманчивая, а может приезжать иногда в Сочи? я соглашусь

    • Логотип African
      African 48 минут назад

      Все. Место занято мною. Я позвонил сказал что ещё три таблички Ексель знаю по управленческому учёту. Сказали будут платить 700 тысяч в месяц.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип nlukina
nlukina
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