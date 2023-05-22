Бухгалтеру на удаленке предлагают до 100 тысяч за ведение ИП и ООО. Надо работать с ЭДО, с банками и оптимизировать налоги

В некое ООО ДЫМ требуется бухгалтер для дистанционной работы, платить обещают от 70 до 100 тысяч рублей.
Взамен хотят и бухгалтерский опыт, и опыт работы главбухом.
Вот что надо будет делать:
вести ИП + ООО на УСН;
сдавать отчетность и работать с ЭДО;
проводить бухгалтерский анализ и сверки с поставщиками;
контролировать первичку и работать в 1С:Бухгалтерия, 1С: Торговля;
оптимизировать налоги;
работать с банками (счета, кредиты, банковские гарантии, факторинг).
ДМС нет. Занятость частичная, иногда просят приезжать к ним (город не указали).
Как думаете, коллеги, достойно ли хотят платить за такое?
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Клерк.Работа
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Комментарии2
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
сумма заманчивая, а может приезжать иногда в Сочи? я соглашусь
Все. Место занято мною. Я позвонил сказал что ещё три таблички Ексель знаю по управленческому учёту. Сказали будут платить 700 тысяч в месяц.