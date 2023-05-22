Бухгалтеру на удаленке предлагают до 100 тысяч за ведение ИП и ООО. Надо работать с ЭДО, с банками и оптимизировать налоги

Листали мы перед сном свежие вакансии для бухгалтеров, и вот что любопытное нашли.

В некое ООО ДЫМ требуется бухгалтер для дистанционной работы, платить обещают от 70 до 100 тысяч рублей.

Взамен хотят и бухгалтерский опыт, и опыт работы главбухом.

Вот что надо будет делать:

вести ИП + ООО на УСН;

сдавать отчетность и работать с ЭДО;

проводить бухгалтерский анализ и сверки с поставщиками;

контролировать первичку и работать в 1С:Бухгалтерия, 1С: Торговля;

оптимизировать налоги;

работать с банками (счета, кредиты, банковские гарантии, факторинг).

ДМС нет. Занятость частичная, иногда просят приезжать к ним (город не указали).

Как думаете, коллеги, достойно ли хотят платить за такое?

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